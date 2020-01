Fire Force si infiamma con l'ultimo seducente cosplay dell'ex pornostar Kaho Shibuya

Dopo un inizio burrascoso, Fire Force ha proseguito senza patemi la sua trasmissione nel corso degli ultimi mesi. Non è tuttavia la fine per l'anime targato David Production, dato che Fire Force è stato rinnovato per una seconda stagione. In attesa di rivedere Shinra gli altri ragazzi che combattono il fuoco, possiamo vederli con i cosplay.

Tamaki Kotatsu è uno dei personaggi principali di Fire Force e che ha sviluppato un rapporto di amore odio con i fan. Molto è merito della sua sindrome che la lascia spesso nuda o vittima di palpeggiamenti, ma per sua natura non rimane comunque parecchio vestita. Difatti, oltre la divisa, è solita indossare solo un top e il classico pantalone della brigata.

Con l'ultimo cosplay di Kaho Shibuya, ex pornostar nipponica, si può dire che Tamaki Kotatsu aggiunge più di una dimensione. La donna ha confezionato un cosplay non solo fedele per il canale Rescue the Princess, ma anche ricco di effetti speciali che aiutano a calare lo spettatore nel mondo infiammato di Fire Force. Le generose forme di Kaho Shibuya fanno poi il resto. Vi piace questa versione del personaggio, o preferite la Tamaki di Pockythief?

Fire Force è un manga di Atsushi Okubo e pubblicato su Weekly Shonen Magazine dal 23 settembre 2015. Arrivato oltre la ventina di volumi, il titolo è piuttosto saldo nelle classifiche in patria, mentre in Italia è pubblicato da Panini Comics, giunta ormai alla pubblicazione del volume numero 17.