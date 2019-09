Fire Force: interruzione per l'anime pubblicato su Crunchyroll

Fire Force si sta guadagnando molto spazio in questa stagione estiva, nonostante gli incidenti di percorso per eventi esterni come la tragedia della Kyoto Animation. L'anime sui pompieri prodotto dalla David Productions, giunta su questa serie dopo aver lavorato a Le Bizzarre Avventure di Jojo, vedrà però uno stop nelle prossime settimane.

La pausa di Fire Force sarà solo momentanea. Infatti, a breve andranno in onda i Mondiali di Atletica Leggera 2019 a Doha, dal 27 settembre al 6 ottobre. In Giappone hanno quindi deciso di dedicare parte degli slot orari a questa competizione, mettendo in pausa il resto. Pertanto Fire Force andrà in pausa per due settimane.

Dopo l'episodio 11 che è stato trasmesso oggi 20 settembre, l'anime tornerà l'11 ottobre alle ore 18:40, 15 minuti dopo il solito orario. I fan possono quindi tranquillizzarsi potranno dare il bentornato a Fire Force nella stagione autunnale. Nello stesso mese di ottobre è stato già annunciato che Fire Force episodio 15 avrà una nuova opening.

L'anime di Fire Force è tratto dal manga shonen di Atsushi Okubo. Enen no Shouboutai, nome originale in giapponese della serie, è in pubblicazione dal 23 settembre 2015 su Weekly Shonen Magazine, rivista di Kodansha e ha attualmente 21 volumi.