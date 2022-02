Fire Force: Il manga di Atsushi Okubo si concluderà tra tre capitoli

Il finale di Fire Force era già stato annunciato un mese fa, adesso invece un account Twitter ha rivelato agli appassionati del manga di Atsushi Okubo quanti capitoli rimangono prima della conclusione della serie.

La serie ha fatto il suo debutto sulle pagine di Weekly Shonen Magazine nel 2015, riscuotendo un discreto successo tanto da essere trasposta per il piccolo schermo in un anime di David Production. Per ora in Giappone sono stati pubblicati 32 volumi che ci raccontano la storia di Shinra Kusakabe, giovane ragazzo che si è unito all'ottava brigata speciale per indagare sulla morte della sua famiglia, avvenuta diversi anni prima. Come potete leggere dal tweet in calce alla notizia, dopo le pagine che saranno pubblicate su questo numero di Weekly Shonen Magazine, le storie di Shinra e degli altri originali personaggi si concluderanno dopo altri due capitoli.

La notizia ha fatto molto discutere gli appassionati, divisi tra chi sperava in altri capitoli dedicati a Fire Force e chi invece crede che si tratti di una decisione giusta da parte del mangaka giapponese. Per ora non sappiamo ancora se sarà prodotto un anime anche della parte finale della serie, nel frattempo ecco la nostra recensione della prima stagione di Fire Force.