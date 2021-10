Fire Force, il manga si avvicina alla conclusione: ha inizio la saga finale

Gli spettatori italiani che seguono le trasmissioni in chiaro in TV hanno da poco scoperto la prima stagione di Fire Force su Italia 2, che ha portato gli episodi doppiati. Ma come ben noto, è già da diverso tempo che l'anime è in voga in Giappone e da ancora più tempo è in corso il manga, scritto e disegnato da Atsushi Okubo.

L'ex mangaka di Soul Eater ha in corso questa pubblicazione su Weekly Shonen Magazine ormai da diversi anni. Con oltre 30 tankobon messi in vendita in patria, la storia di Fire Force si avvicina sempre di più alla fine. Già da tempo infatti Okubo e la rivista avevano comunicato ai lettori che la storia stava per raggiungere il climax. Ora però è davvero ufficiale e sembra mancare pochissimo.

Nel recente numero della rivista è stato comunicato che Fire Force entrerà nella saga conclusiva a partire dal #46-2021 di Weekly Shonen Magazine, quindi con il prossimo capitolo. Al momento, Fire Force ha 287 capitoli e si avvicina quindi al traguardo dei 300. Considerati i tempi, è possibile che la serie venga pubblicata ancora per un altro anno circa, quando poi Okubo tirerà tutte le fila e chiuderà il suo racconto.

La carriera di Shinra Kusakabe tra i pompieri speciali di Fire Force sta per giungere quindi al termine.