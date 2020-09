Fire Force: il manga di Okubo supera gli undici milioni di copie distribuit

Fire Force è una delle più gradite novità degli ultimi anni. Il manga Atsushi Okubo è riuscito a dare nuova luce alla figura dei Vigili del Fuoco, eroi del mondo reale, ed ha conquistato il pubblico grazie a un mix d'ironia e avventura. Le gesta di Shinra Kusakabe hanno ottenuto risultati straordinari!

Il profilo Twitter @somoskudasai ha rivelato che il manga scritto e disegnato da Okubo ha raggiunto le 11,5 milioni di copie distribuite. Questo dato non impressiona per l'elevato numero di volumi circolanti, ma poiché arriva dopo solamente un totale di venticinque volumi pubblicati. Inoltre, sempre secondo quanto riferito da Kudasai, la serie verrà interamente ristampata.



Il manga di Atsushi Okubo è ambientato in un futuro distopico in cui l'umanità è incorsa nell'ira del pianeta; il mondo è stato avvolto dalle fiamme e ha subito grossi cambiamenti. A causa dell'innalzamento del mare, il Giappone è ridimensionato e i suoi abitanti sono riunti sotto l'Impero di Tokyo, città in cui la Chiesa del Sacro Sol e le industrie Haijima si contendono l'Amaterasu, unica fonte di energia.



In questa triste epoca esistono diverse cause di morte, ma la principale è quella per combustione, evento spontaneo in cui gli esseri umani si trasformano in creature infernali chiamati Incendiati. La Fire Force è una speciale forza di Vigili del Fuoco creata per fermare questi esseri malvagi e per indagare sulle cause della combustione spontanea.



In Italia, Fire Force è pubblicato da Panini Comics, sotto l'etichetta Planet Manga. Dal manga è stata tratta una serie animata che al momento conta ben due stagioni all'attivo. Gli episodi di quest'opera sono pubblicati in forma del tutto gratuita sul canale YouTube Yamato Animation.