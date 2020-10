Fire Force: quasi un milione di copie distribuite in meno di un mese

Mentre la seconda stagione animata di Fire Force è ancora in corso sul canale YouTube Yamato Animation, il manga creato da Atsushi Okubo sta superando ogni record. Secondo un report emerso su Twitter, Fire Force ha superato le dodici milioni di copie distribuite in tutto il mondo.

Il risultato raggiunto da Fire Force è pazzesco ed ha pareggiato o eguagliato opere ben più note. Ma a stupire maggiormente è il fatto che siano state distribuite ben un milione di copie del manga di Okubo in meno di un mese. Infatti, secondo un precedente dato riportato da @somokudasai il 27 settembre, Fire Force aveva appena superato gli undici milioni di copie distribuite. Il nuovo report sulle vendite di Fire Force è stato pubblicato su Twitter dall'utente @Spytrue.

Fire Force racconta le vicende di Shinra Kusakabe e di uno speciale corpo di vigili del fuoco impegnati nella lotta contro gli Incendiati, essere viventi che per effetto di una combustione improvvisa diventano degli esseri infernali. Qual è la vera origine di questi misteriosi eventi? In Italia, il manga di Fire Force è distribuito da Panini Comics, sotto l'etichetta di Planet Manga, e al momento conta all'attivo ben 22 volumi già disponibili. In attesa dello sviluppo delle vicende di Shinra, lo spettacolo teatrale di Fire Force si è svelato in una nuova key visual.