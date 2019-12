Fire Force si mostra in un nuovo e splendido artwork

Nel corso di questi ultimi anni, tra le produzioni che hanno saputo far assai discutere il pubblico è possibile trovare anche Fire Force, manga concretizzatosi grazie al lavoro di Atsushi Okubo che ha successivamente visto anche il sopraggiungere di un'adattamento animato, serie di cui si è parlato sia nel bene che nel male.

Dopo una pausa durata alcune settimane, la seconda metà della stagione è infatti finalmente arrivata, con le primissime puntate del nuovo arco narrativo di Fire Force già pubblicate e rivelatesi capaci di riscuotere ottimi risultati in tutto il mondo, ma al contempo nel corso di questi ultimi giorni la serie anime Fire Force ha fatto assai discutere sul web. Sono molti, infatti, quelli che si lamentano per un'eccessiva dose di fan service totalmente inutile e alla lunga fastidioso, un problema che sembra particolarmente sentito dalla community.

Al momento non è dato sapere se lo staff al lavoro sull'opera prenderà o meno provvedimenti a riguardo e attualmente non possiamo far altro che aspettare le prossime puntate - se non magari una vera e propria nuova stagione - che possa in qualche modo rispondere alle nostre domande, ma nel mentre che attendiamo anche il manga continua nella sua lunga corsa e infatti, proprio recentemente, è giunto sul web un nuovo artwork - visionabile a fondo news - dedicato proprio alla produzione cartacea e raffigurante alcune delle nostre eroine con i propri "abiti da lavoro".