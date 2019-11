Fire Force: mostrata la seconda opening ufficiale, cosa ne pensate?

Nel corso della giornata di ieri vi avevamo anticipato che oggi, 1 novembre 2019, sarebbe stata pubblicata la nuova opening di Fire Force l'anime di David Production dedicato alla avventure dell'Ottava Brigata Speciale dei Vigili del fuoco e del suo protagonista Shinra.

La nuova traccia si intitola MAYDAY ed è una collaborazione tra il gruppo metal giapponese Coldrain e il frontman dei "Crystal Lake" Ryo Kinoshita. Il pezzo, estratto dell'album The Side Effects pubblicato lo scorso 28 agosto su tutte le piattaforme streaming, ha sostituito l'apprezzatissima "Inferno" dei Mrs. Green Apple.

Il video visibile in cima mostra alcune scene tratte dal secondo cour dell'opera, che ha preso il via in data odierna con la pubblicazione dell'episodio 15 e si concluderà, con tutta probabilità, nei prossimi nove episodi. Vi ricordiamo che la prima stagione dell'anime è composta da un totale di 24 puntate.



L'episodio 15 di Fire Force, intitolato "Il sogno del fabbro", ha introdotto tre nuovi personaggi ed è visibile con i sottotitoli in italiano sul canale YouTube ufficiale di Yamato Video.



E voi cosa ne pensate? Quale delle due opening vi piace di più? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante. Se siete fan dell'opera poi, non perdete l'occasione di dare un'occhiata a questo magnifico artwork dedicato a Iris, la dolcissima suora del tempio di Holy Sol!