Fire Force: il nuovo arco narrativo inizierà con l'episodio 15

Kensuke Tateishia, l'executive producer di Fire Force, ha appena confermato sul proprio profilo Twitter che il nuovo arco narrativo dell'anime prenderà il via il prossimo 1 novembre. Come anticipatovi il mese scorso, nello stesso giorno debutterà anche la nuova opening di Fire Force, dunque i dubbi sembrerebbero essersi ridotti a zero.

Poco dopo l'annuncio legato alla pausa obbligatoria della serie, avvenuto lo scorso 20 settembre, la pagina aveva già anticipato la grande novità con la condivisione di un bellissimo poster ufficiale, che ha mostrato ai fan il villain del nuovo arco narrativo.

Fire Force ha da poco mandato in onda l'episodio 11, intitolato "Formation of special Fire Force Company 8". Subito dopo la conclusione dei Mondiali di Atletica Leggera di Doha, l'anime riprenderà con l'episodio 12, e proseguirà la sua corsa fino alla tanto attesa puntata numero 15.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera è ambientata a Tokyo, in una realtà alternativa in cui un misterioso fenomeno di autocombustione inizia a trasformare le persone in pericolosi mostri di fuoco. Per fronteggiare questa nuova minaccia, il governo organizza la formazione di alcune unità di pompieri speciali. Shinra, un ragazzo dotato di un particolare potere, si unirà alla Compagnia 8 per fronteggiare il nemico e per trovare delle risposte sul suo oscuro passato.

In Italia i diritti per la distribuzione della serie sono stati acquistati da Yamato Video, che pubblica gratuitamente le puntate sul proprio canale YouTube.