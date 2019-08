Fire Force, un nuovo combattimento infuocato nelle prime immagini dell'episodio 6

L'anime del momento è, senza alcun dubbio, Fire Force, figlio dell'autore di Soul Eater. Grazie a un adattamento animato che sta dando divina giustizia all'opera cartacea, la serie continua a riscuotere un enorme successo, soprattutto grazie a delle animazioni davvero incandescenti!

La fama che l'anime sta riscuotendo ha generato persino polemiche, soprattutto a seguito della censura effettuata dalla Toonami che ha rimosso una scena considerata troppo spinta. Nonostante le critiche, poco c'è da dire al lavoro svolto dalla squadra sotto le direttive dello studio David Production che sta garantendo qualità come poche si vedono oggigiorno nell'animazione nipponica.

E proprio a proposito della serie televisiva, nelle ultime ore sono emerse le prime immagini sul sesto episodio che andrà in onda nella giornata odierna, in cui veniamo a conoscenza dalle anteprima in calce alla notizia che uno strepitoso combattimento vedrà la sua luce tra la Principessa Hibana e Shinra. Al solito, la puntata sarà disponibile in serata su YouTube grazie a Yamato Animation che detiene i diritti per la trasmissione italiana dell'omonimo anime.

Il capitolo della quinta Brigata è un personaggio eccentrico ed esuberante, nonché un pirocineta di terza generazione in grado di mettere in difficoltà quei talenti presenti nell'ottava brigata. Staremo a vedere come cambieranno le carte in tavola con la proiezione della nuova puntata. E voi, invece, cosa ne pensate delle anticipazioni dell'episodio 9 di Fire Force?