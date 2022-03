Fire Force e One-Punch Man: il ritorno di Saitama e Shinra? Rumor sulle nuove stagioni

La conclusione del manga di Fire Force ha scaturito un’impressionante reazione da parte degli appassionati delle opere di Ohkubo, considerando il legame con Soul Eater, che attendono con ansia di vedere la trasposizione animata dell’opera. Proprio in merito alla questione, un recente rumor sembra aver confermato la terza stagione.

La stessa sorte è stata condivisa dalla terza stagione di One-Punch Man, sebbene le due serie non siano per nulla collegate, né condividano lo stesso studio di produzione, in quanto Fire Force è prodotta da David Production, mentre One-Punch Man da J.C. Staff. La notizia è arrivata dal breve e conciso post di @JaymesHanson che trovate in fondo alla pagina, dove viene semplicemente confermata la produzione delle stagioni in questione.

Rispondendo ai numerosi messaggi ricevuti, l’utente ha purtroppo specificato che non è ancora chiaro se siano effettivamente in fase di produzione, perciò risulta difficile stabilire un periodo di pubblicazione o uscita, considerando soprattutto le modifiche ai ritmi produttivi dovute agli anni di pandemia. Fateci sapere cosa pensate di questi primi rumor, e magari le vostre previsioni, nella sezione riservata ai commenti. Per finire vi lasciamo alle reazioni della community al finale del manga di Fire Force e ad un simpatico spot tra Fire Force e Burger King.