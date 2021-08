Fire Force e Pokémon Esplorazioni Master arrivano in TV! Ecco le date ufficiali

Con il mese di settembre ormai alle porte, il palinsesto televisivo sta per subire una rivoluzione, la cui chiave, soprendentemente, sono le serie anime giapponesi. A guidare la nuova ondata di appuntamenti televisivi troviamo le prime TV di Fire Force e Pokémon Esplorazioni Master.

Come ormai noto da diverso tempo, anche grazie agli spot pubblicitari condivisi da Yamato Video, Fire Force, l’anime di successo di Atsushi Okubo, sarebbe arrivato su Italia 2 nel mese di settembre. Ora, però, grazie alle guide TV della prossima settimana, abbiamo una data ufficiale. L’appuntamento con la premiere di Fire Force, anime completamente doppiato in italiano e privo di censure, è fissato per l’8 settembre. Stando alle prime informazioni, le avventure di Shinra Kusakabe arriveranno ogni mercoledì, alle ore 21:10 circa, con cinque episodi.

Altra grande novità del palinsesto televisivo di settembre è Pokémon Esplorazioni Master, la ventiquattresima stagione di uno degli anime più apprezzati dal pubblico. Ispirato all’ultima iterazione del franchise videoludico, ossia Pokémon Spada e Scudo, Pokémon Esplorazioni Master fa da seguito a Pokémon Esplorazioni, avventura in cui Ash viene accompagnato dal nuovo compagno di viaggio Go. Al momento, questa stagione conta oltre 29 episodi all’attivo. L’appuntamento con la prima TV di Pokémon Esplorazioni Master è fissato per sabato 11 settembre. Con due episodi, trasmessi in replica il giorno seguente alle ore 7:05, Ash e Go faranno compagnia agli spettatori a partire dalle ore 9:05.