Fire Force: i pompieri dell'8a Divisione diventano dei Funko Pop

Mentre la community di Fire Force attende con fervore l'arrivo della terza stagione animata, e il debutto del doppiaggio italiano e senza censure su Italia 2, Funko Pop! lancia una nuova collezione a tema. Ecco le statuette dedicate alla nuova opera di Atsushi Okubo, autore che in precedenza ha firmato Soul Eater.

La collezione Funko Pop x Fire Force include quasi tutti i principali protagonisti dello shonen di Okubo, ossia i pompieri dell'Ottava Divisione. La linea di statuette include Shinra Kusakabe con il ghigno in volto e le fiamme da pirocineta sotto i suoi piedi, Arthur Boyle e la sua spada, Sorella Iris mentre pronuncia l'iconica frase Làtom e Maki Oze, con i suoi Puff Puff e Flam Flam.

La collezione prevede inoltre due Funko Pop speciali, ossia un Box Lunch Edition Glow in the Dark dedicato a Shinra e un Hot Topic Exclusive dedicato a Tamaki Kotatsu. Ognuna delle statuette è soggetta a licenza ufficiale e ad approvazione di Funimation. Appassionati di Funko Pop, aggiungerete questa collezione alla vostra line up?

Fire Force è uno degli ultimi shonen di successo di Weekly Shonen Magazine. L'adattamento animato conta attualmente due stagioni, che arriveranno presto, doppiate e senza censure, su Italia 2. Vi lasciamo al trailer in italiano di Fire Force e a un approfondimento sui componenti dell'8a Divisione della Fire Force.