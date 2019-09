Fire Force, le prime immagini dell'episodio 9 preannunciano un nuovo combattimento!

La scorsa puntata di Fire Force si è conclusa in bellezza, con un cut di animazione davvero di altissimo livello per il grande character acting. Dopo la meravigliosa scena, tuttavia, ad aspettare Shinra non c'è altro che un nuovo ostacolo contro il suo sogno di diventare un eroe.

Le lacrime di Tamaki, l'aspirante pompiere recentemente divenuta anche un action figure, hanno fatto sciogliere il web, grazie a un momento particolarmente forte di empatia. Il tradimento della figura che ammirava all'interno della Prima Brigata ha rivelato le cause della combustione umana, un insetto in grado di incendiare gli esseri umani semplicemente venendone in contatto. Tuttavia, grazie all'episodio, veniamo a conoscenza dei "compatibili", persone in grado di resistere alle fiamme senza perdere la propria umanità durante il processo di combustione. Questi soggetti, inoltre, sono ricercati da un certo "Evangelista" che pare nascondere scopi ben meno nobili.

In ogni caso, dalle prime immagini per la prossima puntata veniamo a conoscenza di un nuovo combattimento del protagonista, che tenterà di darle di santa ragione al traditore Rekka. Lo scontro non mancherà di colpi di scena e tanta azione infuocata, momento perfetto per ammirare nuova animazione di qualità da parte del team diretto presso lo studio David Production (Le Bizzarre Avventure di Jojo).

