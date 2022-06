Fire Force: la principessa Hibana nel cosplay infiammato di Megumi

I pompieri di Fire Force sono sicuramente speciali. Hanno infatti abilità capaci di manipolare il fuoco, possibilità sovvenuta quando, invece di diventare gli Infernali, sono riusciti a controllare il proprio corpo, risvegliando queste abilità. Queste naturalmente non sono tutte le stesse, dato che cambiano di generazione in generazione.

Se gli infernali sono quelli ritenuti di prima generazione, quelli di seconda e di terza sono coloro che sono riusciti a sfruttare il potere e sono perfetti per unirsi alle squadre di Fire Force. In terza generazione c'è il protagonista ma non solo: anche molti membri con qualche anno in più possiedono questi poteri che permettono la generazione delle fiamme, così da sfruttare attacchi di alto livello o ad ampio raggio.

In questa generazione ricade Hibana, una donna che è stata anche capitano di divisione e che crea fuoco sfruttando un proprio ventaglio. La donna ha un passato travagliato che la rende molto cinica e anche vendicativa, quindi tende a sfogarsi molto sugli Infernali dando prova delle sue abilità. Megumi ha realizzato un cosplay di Hibana fiammeggiante, con tanto di ventaglio, che potete osservare in basso.

È da qualche mese che si è concluso il manga di Fire Force, ma è anche noto che i personaggi torneranno in forma animata grazie alla terza stagione di Fire Force già annunciata.