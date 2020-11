Fire Force: la Principessa Hibana manda a fuoco gli appassionati con questo cosplay

Mentre la seconda stagione di Fire Force procede spedita, una cosplayer ha omaggiato una delle protagoniste più "infuocate" e amate dai fan dell'opera di Atsushi Okubo. Questa spettacolare interpretazione della Principessa Hibana vi manderà letteralmente in fiamme.

Nel corso della prima stagione dell'anime, che potete recuperare integralmente sul canale YouTube di Yamato Animation, ai fan è stato illustrato il funzionamento delle varie compagnie che compongono la Fire Force. Uno dei personaggi che più si è distinto tra i capitani delle brigate è la Principessa Hibana, capitano della Compagnia 5.

La prosperosa Hibana ha colpito gli spettatori per il suo comportamento irriverente; chiunque venga considerato inferiore viene sottomesso e schiacciato sotto i suoi piedi. L'unico essere vivente in grado di evitare questo spiacevole trattamento è Shinra Kusakabe, protagonista dell'avventura e membro della Compagnia 8.

Nonostante nella seconda stagione animata di Fire Force non sia sotto i riflettori, Hibana è stata omaggiata dalla cosplayer Mia Marion, alias @wipmia. Sul proprio profilo Instagram la ragazza ha condiviso la sua spettacolare e infiammante interpretazione della principessa, la quale mostra tutte la sua fierezza mentre è avvolta tra le fiamme dei suoi poteri da pirocineta di terza generazione. Che ne pensate di questo cosplay? È in grado di riscaldarvi da queste giornate di freddo? Nel frattempo, il nuovo arco narrativo di Fire Force 2 ci riporta nel Nether. Un appassionato dell'opera di Okubo entra a far parte del cast di Fire Force 2.