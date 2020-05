Fire Force: i protagonisti della seconda stagione si mostrano in una nuova key visual

Il ciclo vitale di Fire Force è stato quantomeno turbolento, un franchise rivelatosi immediatamente capace d'attirare la curiosità di moltissimi lettori ma che al contempo ha fatico a trovare una sua fanbase, il tutto affiancato da un adattamento animato che ha saputo spaccare violentemente l'utenza.

Nonostante tutto, la produzione è comunque riuscita a ritagliarsi faticosamente un suo spazio e oggi vi è un nutrito pubblico d'appassionati assai curioso per ciò che concerne la seconda stagione di Fire Force. Come forse saprete, infatti, nel corso di queste ultime settimane sono state svelate varie informazioni relative alla produzione - compresa la data d'uscita ufficiale delle nuove puntate -, segno del fatto che i lavori stanno procedendo speditamente, una buona notizia dopo i tanti posticipi che sono stati annunciati nel corso di questi mesi.

Ebbene, lo staff attualmente al lavoro sulla produzione ha voluto ingolosire ancor di più l'utenza pubblicando una nuova e splendida key visual della produzione. Attraverso l'immagine che potete visionare scorrendo a fondo news, è possibile osservare tutti i numerosi personaggi che faranno da sfondo alle vicende che andremo scoprendo di puntata in puntata.

Vi ricordiamo che secondo quanto per ora annunciato, la seconda stagione della produzione dovrebbe andare ad adattare i capitoli dal 91 al 180 del manga e seppur siano già state rilasciate informazioni sull'uscita, al momento non è stata ancora confermata l'uscita dell'opera in Occidente, nonostante sia assai probabile che news a riguardo giungeranno a breve