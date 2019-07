Fire Force: la prima puntata sarà disponibile da stasera su Yamato Animation

Nel corso di queste ultime ore è stato annunciato la prima puntata della nuova serie animata firmata Atsushi Ōkubo - di cui sono state anche pubblicate alcune immagini -, sarà disponibile da questa sera sul canale Youtube Yamato Animation in simulcast col Giappone, con le nuove puntate che verranno pubblicato ogni venerdì alle 19:25.

Per annunciare il tutto, sul canale Youtube della società è stato pubblicato un nuovo trailer con sottotitoli in italiano. Nel corso di queste ultimi giorni sono inoltre giunte nuove informazioni sull'ending-theme che potremo ascoltare alla conclusione di ogni episodio della serie.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera è ambientata a Tokyo, quando un misterioso fenomeno di autocombustione inizia a trasformare le persone in pericolosi mostri di fuoco sconvolgendo la capitale e i suoi abitanti. Per fronteggiare questa nuova minaccia, il governo organizza la formazione di alcune unità di pompieri speciali. Shinra, un ragazzo dotato di un particolare potere, si unirà alla Compagnia 8 per fronteggiare il nemico e per trovare delle risposte sul suo oscuro passato.

Fire Force è un manga scritto e illustrato da Atsushi Ōkubo, serializzato come serie regolare sulla rivista Weekly Shōnen Magazine a partire dal 23 settembre 2015 e in volumi tankōbon sotto etichetta Kōdansha. L'edizione italiana del manga è stata pubblicata da Panini Comics sotto l'etichetta Planet Manga a partire dal 4 maggio 2017 e, per l'occasione, sono state realizzate due copertine differenti del primo volume, la copertina normale e una Variant Limited.