Fire Force: ecco le reazioni del pubblico al primo episodio

In calce, vediamo che in molti sono rimasti colpiti da Shinra e dal mondo dove i pompieri hanno portato il loro lavoro su un livello più elevato, contrastando strane fiamme vive. In tanti non vedono l'ora di godersi le interazioni dei vari personaggi, oltre che di capire dove effettivamente vuole andare a parare la storia.

L'estate si è già lanciata come una stagione emozionante per quanto riguarda il mondo dell'animazione giapponese. Infatti sono già stati lanciati molti titoli valevoli e che hanno conquistato l'attenzione del pubblico, ai quali ieri si è aggiunto Fire Force , conosciuto anche col titolo di Enen no Shouboutai in Giappone, con il primo episodio.

I guess you could say this episode was fire 😎 — jtsd tess (@opthum) 5 luglio 2019

I just watched Ep 1. I loved it, had a very unique feel and storyline. Love the mixture of genres. Looking forward to the next episode. — Kelvy Donovan (@Kelvster25) 5 luglio 2019

I can’t wait for all the characters to get together and explain how this world works. Cause they left me confused 😐 — CindyVillalobos (@cindyluvilla) 6 luglio 2019

Absolutely loved it. Cant wait for more episodes — ❤Monika💛 (@SebastianMgirl6) 5 luglio 2019