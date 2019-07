Fire Force, finalmente in rete alcune immagini direttamente dall'episodio 1

Manca sempre meno tempo al debutto ufficiale di Fire Force, la serie televisiva tratta dal nuovo manga di Atsushi Okubo, padre di Soul Eater. Ci sono grandi aspettative nei confronti del titolo, complici anche il comparto artistico dell'anime che sembra essere "esplosivo".

L'attesissima nuova produzione dello studio David Production (azienda celebre per Le Bizzarre Avventure di Jojo) sembra essere un vero e proprio gioiellino, come rivelano i pazzeschi trailer dell'anime. Le scene d'azione sembrano affidate ad animatori esperti, con un gioco artistico e visivo davvero sbalorditivo per una serie televisiva che andrà avanti per oltre 40 episodi. Seppur con tutta probabilità l'anime sarà diviso in due tronconi da 24 puntate, proprio come accaduto a Sword Art Online: Alicization, le aspettative sembrano veramente alle stelle. Inoltre, nelle ultime ore sono state diffuse in rete le prime immagini dell'episodio 1, caratterizzanti la presentazione dei protagonisti all'interno dell'ottava brigata.

La storia narra le avventure di Shinra Kusakabe, un ragazzo entrato a far parte di una squadra di pompieri speciali al fine di scoprire i misteri e i segreti della piaga che sta investendo l'umanità. Infatti, per motivi al momento sconosciuti, le persone rischiano di trasformarsi in demoni incendiari costringendo le brigate ad agire per estinguere le potenziali minacce. Vi ricordiamo, infine, che anche il manga è disponibile nel nostro Paese grazie a Planet Manga, che ne sta curando l'adattamento italiano.

E voi, che aspettative avete per quest'opera?