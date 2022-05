Fire Force: ringraziamenti e riflessioni di Ohkubo nel messaggio finale ai lettori

Fire Force si è conclusa il 22 febbraio 2022, dopo più di sei anni di pubblicazione sulle pagine di Weekly Shonen Magazine, e in occasione dell’uscita del volume 34, l'ultimo, l’autore Atsushi Ohkubo ha inserito un messaggio piuttosto singolare e dai toni riflessivi indirizzato a tutti i lettori che lo hanno sostenuto in questo lasso di tempo.

Mentre molti continuano a sperare in un futuro progetto in cui gli universi di Soul Eater e Fire Force possano tornare, considerata anche la continuità tra le due opere svelata nella conclusione della storia di Shinra, l’autore sembra avere una visione diversa, espressa attraverso una profonda tristezza.

“Grazie a tutti voi per essere rimasti fino alla fine. Fire Force si è conclusa. È una storia riguardo la vita, ma si potrebbe dire che riguarda anche la morte.” così ha iniziato Ohkubo il messaggio rivolto ai lettori, prima di passare ad una riflessione dai toni amari, “La morte è qualcosa che nessuno può dire di aver vissuto, e può accadere in qualsiasi momento, e può essere spiegata solo attraverso la nostra immaginazione. In questo caso, qual è la concezione della morte? Gli umani sono creature che usano la loro immaginazione. Più le loro idee e concezioni evolvono, allo stesso modo il loro senso dei valori e della morte evolvono.”

Per finire, il mangaka si è rivolto direttamente ai fan: “Il manga è precisamente un insieme di idee. Il mio team se ne è andato e il bar Atsushi-ya è stato demolito. Auguro a tutti i lettori di Fire Force di fare buon uso della loro immaginazione e di essere felici ogni giorno.” Diteci cosa ne pensate del messaggio di Ohkubo e della serie Fire Force nei commenti. Per concludere ricordiamo che è stata ufficializzata la produzione della terza stagione di Fire Force a cura di David Production.