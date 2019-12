Fire Force è stato rinnovato per una seconda stagione, svelato anche il periodo d'uscita

Ottime notizie per tutti i fan dei componenti della Brigata 8 perché Fire Force, l'anime estivo di David Production tratto dall'opera cartacea di Atsushi Okubo, è appena stato ufficialmente rinnovato da Crunchyroll per una seconda stagione.

La conferma è stata data dal profilo ufficiale Facebook del sito streaming, che insieme alla notizia del rinnovo ha confermato anche il periodo d'uscita, fissato per l'estate 2020. In calce potete dare un'occhiata alla prima Key Visual della seconda stagione.

Fire Force ha concluso oggi la sua corsa, iniziata lo scorso 5 luglio e durata per ben 24 episodi. L'ultima puntata, intitolata Un passato in fiamme, è disponibile da pochi minuti con i sottotitoli in italiano sul canale YouTube ufficiale di Yamato Video. La prima stagione ha ricevuto per lo più recensioni positive ed è stata accolta con gioia dai fan, al netto di qualche piccola critica per via di un utilizzo a tratti eccessivo del fan service.

L'anime si è concluso con l'adattamento del capitolo 90 del manga, ultimo dell'arco narrativo del Netherworld. In totale finora sono stati adattati 11 dei 21 Volumi disponibili, quindi anche la seconda seconda stagione della serie televisiva dovrebbe essere composta da due cour.

E voi cosa ne pensate? Avete seguito l'anime? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste saperne qualcosa in più invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alle nostre prime impressioni su Fire Force.