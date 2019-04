Fire Force: rivelata una nuova visual key dell'anime

Nel corso della giornata odierna, lo studio David Production ha pubblicato una nuova visual key - visualizzabile a fondo news - legata all'atteso anime Fire Force (En En no Shōbōtai), opera tratta dal manga realizzato da Atsushi Ohbuko.

Andando più nel dettaglio, l'immagine mostra i membri della Compagnia 8, incluso il protagonista Shinra Kusakabe, doppiato da Gakuto Kajiwara. Sullo sfondo è possibile vedere il blindato speciali della squadra, il Matchbox.

Proprio in queste ultime settimane è stato inoltre pubblicato un nuovo trailer dell'opera a cui ha fatto seguito una ricca lista contenente il cast di doppiatori che lavoreranno alla serie. Tra i nomi presenti, è possibile leggere:

Shinra Kusakabe: Gakuto Kajiwara

Arthur Boyle: Yusuke Kobayashi

Iris: MAO

Maki Oze: Saeko Kamijo

Takehisa Hinawa: Kenichi Suzumura

Joker: Kenjiro Tsuda

Victor Licht: Daisuke Sakaguchi

Kotatsu Tamaki: Aoi Yuki

Leonard Burns: Taiten Kusunoki

Rekka Hoshimiya: Tomokazu Seki

Karim Fulham: Kazuyuki Okitsu

Takeru Noto: Katsuyuki Konishi

Princess Hibana: Lynn

Kishiri Tooru: Kengo Kawanishi

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera è ambientata a Tokyo, quando un misterioso fenomeno di autocombustione inizia a trasformare le persone in pericolosi mostri di fuoco sconvolgendo la capitale e i suoi abitanti. Per fronteggiare questa nuova minaccia, il governo organizza la formazione di alcune unità di pompieri speciali. Shinra, un ragazzo dotato di un particolare potere, si unirà alla Compagnia 8 per fronteggiare il nemico e per trovare delle risposte sul suo oscuro passato.

Fire Force è un manga scritto e illustrato da Atsushi Ōkubo, serializzato come serie regolare sulla rivista Weekly Shōnen Magazine a partire dal 23 settembre 2015 e in volumi tankōbon sotto etichetta Kōdansha. L'edizione italiana del manga è stata pubblicata da Panini Comics sotto l'etichetta Planet Manga a partire dal 4 maggio 2017 e, per l'occasione, sono state realizzate due copertine differenti del primo volume, la copertina normale e una Variant Limited.