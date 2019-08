Fire Force, ecco una prima scoppiettante action figure di Shinra!

Con la conclusione dell'arco narrativo dedicato a Hibana, che ha messo sul campo di Fire Force un tripudio di fiori infuocati, inizia a prendere forma sempre più intensamente il merchandise dell'omonima opera. E non esiste una campagna promozionale che si rispetti senza action figure ufficiali.

In Giappone i modellini in scala dei personaggi degli adattamenti animati vanno veramente a ruba, soprattutto per via della straordinaria fama che i progetti televisivi e cinematografici riscuotono nel proprio panorama culturale che da forma al Sol Levante. In ogni caso, l'azienda protagonista della prima epica action figure dedicata a Shinra arriva direttamente dalle mani di Kotobukiya, compagnia leader del settore soprattutto grazie alla loro ultima linea ARTFX J.

Il modellino in questione, che potete ammirare in calce a questa notizia, è in scala 1:8 rispetto alle dimensioni originali del personaggio, e propone l'iconico protagonista in tenuta da pompiere mentre si erge in volo con le fiamme provenienti dai suoi piedi. La figure è disponibile al preordine a partire dalla giornata odierna, ma sarà realmente spedita a partire da gennaio 2020. La distribuzione pare essere internazionale e, salvo spese di spedizione, potrete portarvi a casa un mini Shinra alla modica cifra di appena oltre i 100 euro (13.000 yen).

Qualora non aveste avuto modo di iniziare la serie, vi invitiamo a leggere le nostre prime impressioni sull'adattamento animato di Fire Force, sperando di riuscire a convincervi a prendere visione di questo progetto dal livello tecnico altissimo.