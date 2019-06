Fire Force, la serie animata avrà oltre 40 episodi!

La prossima stagione animata sarà ricca di prodotti interessanti, su cui spicca senza alcun dubbio la nuova opera dell'autore di Soul Eater, ovvero Fire Force. Il promettente titolo, a cui sembra far seguito uno staff e delle animazioni di tutto rispetto, si erge come una delle serie più importanti del panorama estivo.

Già dall'ultimo trailer dell'anime abbiamo assistito a ricche scene d'azione che certificassero il grande lavoro dello staff nella produzione dell'adattamento animato del manga di Atsushi Okubo. Un lavoro, dunque, che sta facendo fronte a una schedule estremamente ottimizzata che, a quanto si evince dai rumor, avrebbe portato la produzione discretamente in vantaggio rispetto ai tempi dei distribuzione. David Production pare giocarsi il tutto per tutto con quest'opera, anche in virtù del consistente numero di episodi trapelato nelle ultime ore.

Infatti, stando al famoso leaker Spytrue, l'anime si porterebbe in avanti per 4 cour, ovvero 4 stagioni con oltre 40 episodi (circa 48, più correttamente). Non ci è dato sapere se l'anime andrà avanti ininterrottamente o, come per Sword Art Online Alicization, si fermerà per una pausa alla prima metà, ma ciò che è certo che la qualità pare essere altissima, con una parte consistente dei membri dello studio Shaft al lavoro sul progetto, a cominciare dal regista Yase Yuki (Kubikiri Cycle), senza dimenticarci del prezioso contributo di Kazuhiro Miwa alle animazioni.

Staremo a vedere, a conti fatti, cosa sarà in grado di fornirci questo ambizioso progetto, che non vediamo l'ora di poterne discutere insieme a voi non appena avremo la possibilità di parlare con voi delle nostre prime impressioni. Vi ricordiamo, infine, che Fire Force è stato licenziato da Crunchyroll che, quasi certamente, diffonderà sottotitolati in italiano le puntate della serie televisiva. E voi, invece, cosa ne pensate del numero di episodi dell'anime? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto!