Fire Force e Soul Eater sono ambientati nello stesso universo narrativo? Parliamone

L'episodio 24 di Fire Force nasconde un easter egg che i fan di Soul Eater potrebbero aver colto. La scena finale della puntata, infatti, vede la luna prendere la forma di quella con un inquietante ghigno della precedente opera di Atsushi Okubo. Le due serie sono collegate o si tratta di una mera citazione?

Nonostante non sia la prima volta che un easter egg di Soul Eater appaia in Fire Force, questa scena pare aver convinto il fandom che gli universi narrativi delle due opere siano collegati. Nel primo episodio della seconda stagione delle avventure di Shinra Kusakabe, due personaggi della precedente serie di Okubo fanno la loro apparizione. Mentre i protagonisti fanno shopping, sugli scaffali di un negozio si possono notare le maschere di Death ed Excalibur di Soul Eater. Inoltre, la leggenda della mitologica spada di Re Artù è presente in entrambe le serie.

Ma la luna ghignante di Soul Eater è solo una citazione di Okubo alla sua vecchia opera oppure nasconde qualcosa di più intrigante? Stando ad alcune teorie, una delle due serie potrebbe precedere l'altra. Secondo altre ipotesi, invece, l'Evangelista, di cui al momento si sa poco o nulla, potrebbe provenire da un altro universo, per l'appunto quello di Soul Eater. E secondo voi le due serie sono collegate? Nel frattempo, nel nuovo episodio di Fire Force Tamaki risplende. Non perdete la collaborazione tra Fire Force e Burger King.