Fire Force: ecco lo spot collaborazione con Burger King

La seconda stagione di Fire Force è da poco giunta al termine e non si è ancora a conoscenza di novità riguardanti un ulteriore trasposizione. Nel frattempo però abbiamo la possibilità di rivedere in azione il protagonista dell'opera in una divertente pubblicità per Burger King.

In Cina sta avendo luogo una curiosa collaborazione tra Burger King ed i ragazzi manipolatori di fiamme dell'ultima opera di Atsushi Ohkubo. Da questo incontro è nata un'illustrazioni, riportata in fondo alla news, che mostra i protagonisti del manga con indosso le uniformi della catena di fast food.

La novità più interessante e divertente però non riguarda solo quest'immagine, è infatti stato diffuso un video piuttosto singolare nel quale possiamo osservare come durante lo scontro tra Shinra Kusakabe e Rekka Hoshimiya, le fiamme del protagonista siano servite a scaldare un hamburger posizionato al di sopra di una grata rivelatasi poi una griglia. Al termine del video vengono poi riproposte le visual della collaborazione. Un ulteriore immagine, sempre riportata al termine di questa news, rappresenta il ragazzo possessore dell'Adolla Burst in compagnia del rivale Arthur Boyle impegnati in un nuovo crossover con la catena di negozi Lawson.

La seconda stagione dell'anime è giunta al termine con un incredibile cliffhanger, nell'attesa di nuove informazioni su un possibile sequel vi riporto i nostri articoli riguardanti gli episodi più recenti nei quali Tamaki ha avuto modo di risplendere in Fire Force ed abbiamo potuto vedere il fratello del protagonista, Sho, in particolari condizioni nel corso di Fire Force.