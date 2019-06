Fire Force, svelati il numero di episodi della trasposizione animata

Il conto alla rovescia che decreterà la fine dell'attesa verso il debutto televisivo della nuova opera dall'autore di Soul Eater terminerà nel mese di luglio con il debutto di Fire Force. Nel frattempo, intanto, sono trapelate in rete nuove informazioni sulla trasposizione animata, vediamo insieme quali!

Il 6 luglio inizierà l'adattamento animato del nuovo manga di Atsushi Ohkubo, celebre nel settore per aver dato alla luce Soul Eater, attualmente disponibile doppiato in italiano su VVVVID. Inoltre, stando alle ultime informazioni rivelate in rete da un leaker molto conosciuto, Anime Therapy, l'anime si traghetterebbe in avanti per 2 cour, ovvero per la bellezza di 24 episodi. Un numero consistente che sancisce il rinnovato interesse dello studio David Production per fornire agli spettatori un anime avvincente e interessante, trasformandolo nel proprio cannone di battaglia insieme all'altro titolo campione di incassi, Le Bizzarre Avventure di Jojo.

Dal lungo trailer promozionale di Fire Force si evince anche la grande cura delle animazioni che la produzione pare stia riservando al progetto, sottolineando la necessità che caldamente vi consigliamo di seguire nella prossima stagione estiva. La storia narra le avventure di Shinra Kusakabe, un aspirante e velocissimo pompiere di una squadra di vigili del fuoco che hanno il compito di spegnere gli incendi causati dalla misteriosa piaga che sta trasformando in demoni gli esseri umani.

L'adattamento cartaceo dell'omonima opera è disponibile nel nostro Paese grazie a Panini Comics che ne sta curando la traduzione, mentre non si hanno ancora novità circa l'arrivo in Italia dell'anime ma vi terremo aggiornati qualora vi fossero novità. E voi, invece, seguirete Fire Force il prossimo mese?