Fire Force: svelato il doppiatore che presterà la propria voce a Joker

Il sito ufficiale dell’adattamento televisivo di Fire Force (opera anche nota in patria come En En no Shōbōtai) ha recentemente rivelato che il personaggio di Joker sarà doppiato da Kenjiro Tsuda.

Noto ai fan di animazione giapponese per aver prestato la propria voce a personaggi del calibro di Silver in Fairy Tail, Kōji Nagasak in DEVILMAN crybaby, Hannes in L’Attacco dei Giganti e Yonji Vinsmoke nel corrente arco narrativo di ONE PIECE, Kenjiro Tsuda interpreterà questa volta un uomo enigmatico, che a quanto pare conosce molto bene il passato di Shinra. Infatti, il personaggio comparirà all’improvviso e affronterà il team del protagonista.



Yuki Yase (Mekaku City Actors, Hidamari Sketch × Honeycomb) dirige la serie televisiva di Fire Force presso lo studio d’animazione David Production (JoJo's Bizarre Adventure, Cells at Work!), mentre Yamato Haishima ne cura la sceneggiatura. Infine, Hideyuki Morioka (Kizumonogatari, Sayonara, Zetsubou-Sensei) è stato invece scelto per curarne il character design. Sfortunatamente lo staff non ha ancora rivelato quando la serie esordirà sul circuito televisivo nipponico.

Scritto e disegnato da Atsushi Ōkubo, già autore di Soul Eater, Fire Force è serializzato sulle pagine del settimanale Shonen Magazine edito da Kodansha. Raccolta attualmente in quindici volumetti, l’opera è edita in Italia da Planet Manga (Panini Comics), che finora ce ne ha proposto i primi undici volumi.