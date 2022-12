Fire Force: Tamaki infuocata in questo cosplay creato da Muatori

Il mondo di Fire Force, creato da Atsushi Okubo e ormai finito sotto forma di manga, rispecchia per certi versi quello reale. Ci sono metropoli, ovviamente giapponesi, come quelle delle città odierne. Anche i mezzi di trasporto sono identici a quelli presenti nel mondo reale, ma c'è una grande differenza, ovvero la presenza degli esseri infernali.

Questi esseri sono persone che subiscono un'autocombustione imprevista che li trasforma in Infernali, corpi avvolti dalle fiamme e che vanno sconfitti e spenti immediatamente, prima che spargano il loro calore alle persone ed edifici vicini, creando il caos. Per fermarli c'è bisogno di un altro tipo di Infernale, coloro che sono in grado di controllare il potere delle fiamme. I protagonisti di Fire Force infatti non sono altro che pompieri, rivisitati con poteri magici affini al fuoco.

Nella squadra di protagonisti, oltre Shinra Kusakabe, ci sono diversi personaggi che riescono a dire la loro durante la trama principale. Tra le prime presentazioni c'è Tamaki, una ragazza dai capelli neri e della stessa età di Shinra, affetta però dal morbo della palpatina che la rende un bersaglio facile per molestie. Quando sfrutta il suo potere infernale, evoca orecchie, coda e artigli da gatto e attacca con una velocità fulminante.

La cosplayer Muatori rievoca questo personaggio in questo cosplay di Tamaki da Fire Force. La giacca azzurra e nera dei pompieri è aperta e mostra il reggiseno che solitamente appare sempre nel manga, ma è anche circondata da un'aura di fuoco usata per combattere. Il suo turno arriverà in Fire Force stagione 3.