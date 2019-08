Fire Force, anche Tamaki diventa una scoppiettante action figure!

Fire Force sta iniziando a fare sul serio, anticipando con discreto margine la nuova opening dell'anime che debutterà nella serie televisiva a partire dal prossimo 15 ottobre. E mentre la storia continua, anche il merchandise ufficiale dell'iconico titolo prosegue nel suo percorso di vendite.

Dopo aver incenerito la strada verso ottimi preordini con il primo modellino ufficiale di Shinra, l'azienda Kotobukiya continua l'ondata del successo proponendo una nuova action figure della medesima edizione del protagonista. Protagonista della figure in questione, dunque, tocca questa volta a Tamaki Kotatsu, neo entrata come apprendista nella Prima Brigata. La ragazza neko [gatto n.d.r.], come sono soliti chiamarla i fan, è uno dei personaggi più bizzarri ma apprezzati all'interno dell'opera di Atsushi Okubo, anche per via della sua insolita sfortuna di finire in situazioni spiacevoli.

Il modellino in scala sarà disponibile su Chunchyroll a partire da marzo 2020, in una collaborazione esclusiva che vi permetterà di portarvi a casa una piccola Tamaki al prezzo di circa 110 euro. Un prezzo piuttosto caro, ma evidenzia la grande cura dei dettagli realizzata da Kotobukiya nella preparazione della figure, un risultato ben dettagliato e che potete ammirare in calce a questa notizia.

Ne approfittiamo, infine, per invitarvi a recuperare insieme a noi le prime Impressioni del nuovo anime dello studio David Production. E a voi, invece, cosa ve ne pare del modellino in scala della giovane aspirante pompiere della Prima Brigata? Fatecelo sapere con un commento qua sotto!