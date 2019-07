Fire Force: la terza puntata dell'anime di David Production sarà temporaneamente sospesa

Dopo la tragedia che ha colpito lo studio di animazione Kyoto Animation, con la morte di più di 30 persone, David Production, responsabile dell'opera Fire Force, ha deciso di rimandare a data da destinarsi la terza puntata dell'anime che sarebbe dovuta andare in onda in serata.

Per chi non lo conoscesse, il manga di Atsushi Okubo racconta la storia dell'ottava brigata speciale di pompieri, composta tra gli altri da Shinra Kusakabe, ragazzo con dei misteriosi poteri. Non sfuggirà a nessuno la triste coincidenza tra la trama dell'anime e la catastrofe che ha colpito lo studio di animazione di Kyoto.

Inoltre è stato rimandato il trailer per il lungometraggio animato "Free!", in uscita nel 2020. Anche la linea metropolitana Osaka-Kyoto ha deciso di sospendere l'inizio della collaborazione con Kyoto Animation per l'anime "Sound! Euphonium".

Ricordiamo che sul sito gofundme sarà possibile effettuare una donazione per aiutare lo studio giapponese a riprendersi dalla tragedia. Gli utenti che stanno partecipando a questo foundrising sono oltre 42 mila, riuscendo a raccogliere più di un milione di dollari.

Come potete leggere dalla nostra anteprima di Fire Force, la trasposizione animata dell'opera di Atsushi Okubo sta convincendo sia la critica che il pubblico; l'autore inoltre ha fatto sapere di aver già pianificato il finale del manga.