Fire Force torna domani su Yamato Video, confermato il cambio d'orario

Fire Force è finalmente pronto a tornare sui vostri schermi, dopo ben due settimane di stop dovute alla trasmissione dei Mondiali di Atletica Leggera 2019 a Doha. Yamato Video, l'azienda responsabile per la distribuzione della serie, ha però confermato nella giornata odierna che l'episodio di domani sarà leggermente posticipato.

Il cambiamento dell'orario non è dovuto ad una scelta dell'azienda, visto che era stato già notificato anticipatamente lo scorso 20 settembre, quanto piuttosto a dei problemi riscontrati dal network televisivo giapponese JNN. L'episodio sarà dunque disponibile dalle 19:40 e riprenderà la solita programmazione delle 19:25 a partire dal prossimo venerdì.

Lo scorso agosto fu anche annunciato che da ottobre Fire Force avrebbe avuto una nuova opening ma ovviamente, visto il posticipo dell'episodio 15, il giorno di debutto della sigla sarà il 1 novembre 2019.

L'anime di Fire Force è tratto dal manga shonen di Atsushi Okubo. Enen no Shouboutai, nome originale in giapponese della serie, è in pubblicazione dal 23 settembre 2015 sulla rivista di Kodansha "Weekly Shonen Magazine" e conta attualmente 21 volumi disponibili. Visto il successo riscosso da questa prima stagione non dovrebbero esserci dubbi sulla produzione di una nuova serie di episodi.

E voi cosa ne pensate? Vi sta piacendo Fire Force? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro qui sotto!