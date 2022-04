Fire Force: è ufficiale, la terza stagione dell'opera di Atsushi Okubo è in produzione

Il 22 febbraio 2022 sulle pagine di Weekly Shonen Magazine, rivista edita da Kodansha, si è concluso il manga Fire Force con un colpo di scena incredibile, capace di sconvolgere l’intera community. Pochi giorni dopo sono emersi i primi rumor sulla terza stagione dell’anime ad opera di David Production, rumor che finalmente sono stati confermati.

Mentre molti appassionati continuano a riflettere sul legame instaurato nelle tavole conclusive tra l’universo narrativo di Shinra e quello di Soul Eater, opera precedente di Atsushi Ohkubo, e sulle possibili evoluzioni future, è stato infatti ufficialmente annunciato l’inizio della produzione della nuova stagione dell’anime. A condividere la notizia è stato l’utente @SugoiLITE, dimostratosi affidabile in svariate occasioni, attraverso il post che trovate in calce, dove è stata anche riportata una delle key visual diffuse per promuovere la seconda stagione.

Attualmente la trasposizione animata della storia di Shinra e dei pompieri dell’ottava Brigata conta 48 episodi divisi in due stagioni, e considerando il recente annuncio, e la possibilità che sia composta da 24 episodi come le precedenti, è probabile che la terza stagione arrivi verso la fine del 2022. Diteci cosa ne pensate nella sezione riservata ai commenti. Per finire vi lasciamo alla nostra recensione della prima stagione di Fire Force.