Fire Force: l'ufficialità della terza stagione riaccende l'entusiasmo della community

La scoperta che Fire Force sia in realtà un prequel di Soul Eater , opera precedente di Ohkubo e che ha segnato il suo successo, sopraggiunta unicamente nelle ultime tavole del manga, concluso il 22 febbraio 2022 , ha sconvolto i lettori, i quali hanno sperato in un futuro lavoro che possa riprendere questo speciale legame tra le due storie . La stessa passione è riemersa dopo la conferma dell’inizio della produzione della terza stagione, come dimostrano anche i diversi post che potete vedere in calce alla notizia.

Fire force gonna get one of its best arcs adapted in season 3 am so happy pic.twitter.com/mPO0hxSXvG — Ice ☀ (@3iceReborn) April 29, 2022

In honor of fire force season 3 announcement, I present to you the hottest fire force characters 😩🙌🏽 pic.twitter.com/m0vNoXSfx1 — Kara-zilla (@donutkyojuro) April 30, 2022

Demon slayer and JJK at the best new gen anime competition when Fire Force season 3 walks onto the stage pic.twitter.com/qC7VkWEIMM — Michael #ThankyouOhkubo (@Meace777) April 29, 2022

We’re literally gonna start Fire Force S3 on one of if not THE best arc of the series 🔥🔥 Yall are not ready cus this where shit gets real pic.twitter.com/yyY4B9qPcg — 🅿️rimus➅ 🥷🏾 STR SZN (@cr1sco_) April 29, 2022