Fire Force: utente sbanca su Reddit grazie ad un'incredibile fan art dedicata a Iris!

Fire Force, l'anime di David Production tratto dal manga di Atsushi Okubo, è riuscito a conquistare gli appassionati del genere grazie ad una trama semplice e diretta e ad una serie di personaggi decisamente carismatici. A tal proposito, un utente ha messo sottosopra Reddit grazie ad un'incredibile fan art di Iris, la suora del tempio di Holy Sol.

Come potete vedere in calce, il disegno raffigura la ragazza così come viene mostrata nella bellissima opening dell'anime, ovvero con indosso i suoi vestiti da membro speciale dell'ottava brigata. Il disegno, realizzato da plo1154, ha sbancato sul social ottenendo la bellezza di 12,000 upvote e diventando così il post dedicato alla serie con più mi piace in assoluto.

La prossima puntata di Fire Force sarà la numero 15 e andrà in onda il 1 novembre. Come anticipatovi più volte nelle scorse settimane lo stesso giorno debutterà anche la nuova sigla d'apertura, che coinciderà con l'inizio del secondo cour della stagione. La nuova traccia si chiamerà MAYDAY e sarà un featuring tra il gruppo metal giapponese Coldrain e il frontman dei "Crystal Lake" Ryo Kinoshita.

E voi cosa ne pensate? Vi sta piacendo la serie? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'abbiate ancora iniziata invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alle nostre prime impressioni.