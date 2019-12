Fire Force vede due aggiunte nel cast di personaggi

Fire Force si concluderà con un episodio speciale della durata di un'ora la prossima settimana, il quale convoglierà in un unico spettacolo le puntate 23 e 24. Il motivo è il recupero della settimana di rinvio avvenuta per l'incidente alla Kyoto Animation che obbligò Fire Force a modificare le animazioni.

Prima di salutare i suoi fan, Fire Force ha rivelato però che sono state fatte due nuove aggiunte al cast di personaggi, con relativi doppiatori. Il sito ufficiale dell'anime tratto dall'opera omonima di Atsushi Okubo ha informato gli appassionati che Hisako Kanemoto e Hiroki Yasumoto sono i due nuovi doppiatori. Rispettivamente, questi doppieranno Asako Arg e Charon.

Fire Force è un manga scritto dal famoso autore di Soul Eater e pubblicato sulla rivista settimanale Weekly Shonen Magazine col titolo Enen no Shouboutai. In serializzazione dal 23 settembre 2015, ha visto pubblicati finora ventuno volumi in Giappone, mentre in Italia è edito da Planet Manga che distribuirà il tankobon 17 a gennaio 2020. L'anime partito nella stagione estiva è prodotto da David Production ed è composto di 24 episodi totali. Non si sa se ci sarà un rinnovo per una seconda stagione, ma la vendita dell'home video di Fire Force ha preoccupato gli spettatori.