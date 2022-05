Fire Force: una visual ufficializza in via definitiva la Stagione 3 dell'anime

Dopo sei anni di vita, la serializzazione manga di Fire Force si è chiusa con un ultimo capitolo ricco di extra. I fan della serie shonen di Atsushi Okubo, saranno lieti del ritorno dell'anime con la Stagione 3 di Fire Force.

I leak sulla Stagione 3 di Fire Force si sono rivelati veritieri. Sul sito web dell'adattamento anime di Fire Force, è stata pubblicata una locandina promozionale che ufficializza in via definitiva i lavori per la terza stagione. Alla produzione dell'opera si riconferma David Production, lo studio che ha già animato le prime due stagioni datate 2019 e 2020.

La trama di Fire Force è ambientata nello stesso mondo di Soul Eater, altra opera del maestro Okubo, e si sviluppa in una Tokyo in cui, senza motivazione apparente, le persone prendono fuoco con un fenomeno di autocombustione e vengono possedute dai demoni. Questi, vengono combattuti e "salvati" da un gruppo speciale di vigili del fuoco, la Fire Force. Shinra, un novello del corpo, scoprirà che dietro gli incendiatati si nasconde un mistero terribile.

L'anime di Fire Force conta attualmente 48 episodi, suddivisi in due stagioni. La terza, che andrà a coprire uno degli archi narrativi più entusiasmanti dell'opera, si suppone che sarà composta da altre 24 puntate.