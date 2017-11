Fire Punch: il manga di Tatsuki Fujimoto è vicino alla conclusione

Attraverso l’account ufficiale sudel magazine nipponico Jump SQ edito da Shueisha, è stato rivelato nei giorni scorsi che, il manga scritto e disegnato dal sensei Tatsuki Fujimoto, si concluderà molto presto.

Serializzato in Giappone dal 18 aprile 2016, l’opera si compone al momento di sette tankobon, mentre l’ottavo e ultimo volume dovrebbe appunto essere rilasciato nel corso del 2018. Il fumetto è edito anche in Italia grazie a Star Comics, che proprio il prossimo 15 novembre ne pubblicherà il quarto volumetto.



Fire Punch è la storia dei fratelli Agni e Luna, due orfani dotati del miracoloso potere della rigenerazione. Cresciuti in un mondo interamente innevato a causa dell'incantesimo lanciato dalla 'Strega del Ghiaccio', i due fanciulli cercano di aiutare la gente del proprio villaggio a sopravvivere. È così che si imbattono in Doma, un uomo dotato della "benedizione" delle fiamme, che li condannerà ad un destino crudele...