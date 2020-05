Fist of the Blue Sky: Il manga di Ken il Guerriero è stato sospeso

Dopo la conclusione dello spin off di Ken il Guerriero, erano in molti ad attendere con ansia il nuovo manga di Hideki Tsuji. Purtroppo la serie è stata sospesa a causa delle condizioni di salute dell'autore.

La notizia è presente nel numero di giugno di "Monthly Comic Zenon", che ha fatto sapere ai numerosi fan dell'opera di Tetsuo Hara, la sospensione della pubblicazione dei capitoli, decisione presa a causa dei problemi di salute di cui è affetto Hideki Tsuji. Anche il prossimo capitolo di "Trace: Recollections of a Forensic Researcher" non sarà presente nel numero della rivista, la regolare pubblicazione del manga di Kei Koga riprenderà ad ottobre, anche se non vengono spiegati i motivi di questa scelta.

Per chi non conoscesse il fumetto disegnato da Hideki Tsuji e scritto da Hiroyuki Yatsu, si tratta di un prequel di "Fist of the North Star" ambientato in Giappone e nel resto dell'Asia nel corso degli anni '30. Protagonista è lo zio del celebre Kenshiro, insegnante all'università femminile Yotsuya. La vita di Kenshiro Kasumi viene sconvolta dall'arrivo a Tokyo di Li Youngjian, amico del protagonista che lo avvisa del ritorno della gang criminale del "Fiore Rosso", gruppo che è riuscito a prendere il controllo di Shanghai.

