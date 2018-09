Souten no Ken Regenesis: video anteprima per la canzone della nuova opening

Il sito ufficiale di “Souten no Ken Regenesis” ha pubblicato un nuovo video promozionale dedicato alla seconda stagione dell’omonimo anime, il quale rivela, in anteprima, la canzone della nuova opening.

L’anime debutterà, come già detto qualche tempo fa, in Giappone, su Amazon Prime il 1° d’ottobre, una settimana prima del broadcast televisivo, il quale avverrà invece il 9 ottobre alle 00:30 su Tokyo MX, KBS Kyoto, Sun TV e BS Fuji. La canzone della seconda opening, come svelato dal video anteprima, sarà, “Soul Seeker” dei Crossfaith. Il sito web dell'anime riporta poi che, il titolo in questione, sarà composto da 24 episodi.

La prima stagione da 12 episodi ha debuttato su Amazon Prime il 2 aprile di quest’anno in Giappone, con poi un’uscita televisiva a partire dal 9 aprile.

L’anime, dello studio Polygon Pictures, specializzato nell’animazione 3D, avrà alla direzione della regia Yoshio Kazumi (episode director di Ajin), mentre Satoshi Ozaki si occuperà di supervisionare e scrivere lo script della serie. Kazuma Teshigahara, già character design di “Street Fighter IV: The Ties That Bind”, e Hiromi Sato saranno i character designer della serie.

L'anime è un adattamento del manga Souten no Ken, ovvero Fist of the blue Sky, di Buronson, nel ruolo di sceneggiatore, del chief editor Nobuhiko Horie e di Tetsuo Hara disegnatore e character design del famosissimo manga Hokuto No Ken.

Per chi fosse interessato a questo titolo, vi consigliamo inoltre un articolo dedicato alla prima serie.