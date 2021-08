Fitness Boxing diventa un anime: la serie tratta dal videogioco Nintendo debutta a ottobre

Fitness Boxing, il videogioco del 2018 pubblicato in esclusiva su Switch, riceverà un adattamento anime in autunno, secondo quanto annunciato in data odierna da Nintendo e Tokyo MX. La serie si intitolerà Kimi to Fit Boxing (lett. tu e i tuoi allenamenti di boxe) e debutterà in Giappone il 1 ottobre 2021.

La software house Imagineer Co, già responsabile per lo sviluppo del videogioco, produrrà l'anime in 3DCG insieme allo studio d'animazione Story Effect, realizzando un totale di 12 episodi per la prima stagione. La direzione è stata affidata all'attore e doppiatore Junpei Morita, con protagonisti Akari Kito (Nezuko Kamado in Demon Slayer) nei panni di Karen, Akira Ishida (Akaza in Demon Slayer) in quelli di Hiro e Rie Kugimiya (Juzo Suzuya in Tokyo Ghoul) in quelli di Janice.

Trattandosi di un corto anime, gli episodi non dovrebbero eccedere i cinque minuti l'uno, e probabilmente hanno il solo obiettivo di pubblicizzare la serie videoludica di Nintendo. Al momento non è stato rivelato se la serie verrà trasmessa in occidente o meno.

E voi cosa ne dite? Siete curiosi? Fatecelo sapere con un commento! A proposito di anime tratti da videogiochi Nintendo, vi ricordiamo che presto potrebbe essere presentato l'anime di Sonic: The Hedgehog, mentre il film di Super Mario resta in uscita nel 2022.