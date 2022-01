Flash, quanto è forte il velocista scarlatto rispetto agli altri eroi DC?

Non c'è dubbio che il supereroe di DC Comics Flash sia "l'uomo più veloce del mondo". Potendo attingere alla "Forza della velocità", o Speed Force in versione originale, sono pochi i supereroi capaci di rivaleggiare con il velocista scarlatto. Ma quanto è forte Flash rispetto agli altri eroi DC?

Una questione su cui i fumetti tornano spesso riguarda l'identità dell'eroe più veloce. Dopotutto, parliamo di un mondo che vede, oltre Flash, anche la presenza del quasi onnipotente Superman: una gara tra i due supereroi è stata anche oggetto di una scena post-credit del film sulla Lega della Giustizia diretto da Joss Whedon (qui la nostra recensione di Justice League).



Ebbene, nonostante il risultato della sfida sia spesso stato altalenante, non ci sono dubbi che Flash sia decisamente più veloce di Superman. Potendo attingere alla Speed Force, le capacità di Barry Allen e Wally West in termini di velocità sono su tutt'altro livello rispetto a quelle di Superman.



In ogni caso, difficilmente Barry Allen o Wally West potrebbero sopraffare Superman in combattimento, nonostante il loro potere sia formidabile. Se tecnicamente Flash non dispone di una forza sovraumana, la possibilità di muoversi a velocità prossime a quelle della luce rendono i suoi colpi una vera forza della natura.



Più che nella forza fisica, però, il vero potere di Flash si esprime in ciò che la Speed Force gli permette di fare. La Speed Force è alla base dei poteri di tutti i velocisti dell'Universo DC, ed è un potere cosmico basato sul movimento: si tratta della forza che regola lo scorrere del tempo, e l'espansione dello spazio.



Attraverso la Speed Force, in diverse occasioni Barry Allen è riuscito a viaggiare nel tempo: l'esempio più celebre è Flashpoint, evento DC pubblicato nel 2011 che ha visto Barry cambiare la timeline, rivoluzionando l'intero universo DC.



Flash ha inoltre il potere di vibrare attraverso oggetti solidi e anche attraverso interi universi: questo gli ha permesso di spostarsi tra realtà alternative. Tra le più grandi imprese compiute da Flash figura certamente il suo sacrificio raccontato in Crisi sulle Terre Infinite, crossover DC pubblicato tra il 1985 e il 1986: nel tentativo di fermare il Cannone di Antimateria dell'Anti-Monitor che minacciava di distruggere interi universi, Barry Allen correrà talmente veloce da essere consumato dalla Speed Force, restando morto, nei fumetti, per oltre vent'anni.



Quest'anno, Flash sarà protagonista di una pellicola diretta da Andy Muschietti: l'uscita di The Flash è attualmente fissata per Novembre 2022. Recentemente, DC Comics ha annunciato un fumetto di The Flash che farà da prologo agli eventi del film.