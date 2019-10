Flash: il numero 80 introduce una nuova forza ancora più potente!

Le vicende che gravitano attorno al personaggio di Flash sono sempre più sorprendenti. Il velocissimo protagonista è riuscito a gestire una serie di altre abilità che sono spuntate per sfidare la sua forza della velocità.

Durante questo arco narrativo abbiamo avuto modo di osservare varie tipologie di forze, tra le quali possiamo citare la Strenght Force, la Still Force e la Sage Force. Ciascuna di queste abilità ha servito un maestro che si è trovato nella condizione di dover decidere se utilizzare i propri poteri a fin di bene o per scopi malvagi.



Da una parte, l’avvento di numerose abilità ha finito per indebolire la qualità principale del protagonista, ossia la sua grandiosa forza della velocità, dall'altra a causa di una fonte di energia calante, Flash sta via via perdendo le sue capacità. Come se non bastasse si è gettata nella mischia una nuova forza, la più temibile tra tutte.

Infatti la Speed Force possiede un’entità che si comporta come una sorta di anticorpo utile a sbarazzarsi di qualsiasi cosa pensi di poter turbare l’equilibrio della forza della velocità.

Sarà il Black Flash a proteggere quella fonte di energia a tutti i costi, spingendosi fino al punto di poter uccidere al fine di preservarla. Barry però non vorrebbe che qualcuno possa spingersi addirittura a dover commettere simili atti in suo nome, anche se uno dei suoi più grandi rivali si è gettato nella mischia.

Si tratta di Hunter Zolomon che ora esercita il potere della Forever Force. Si pavoneggia con il suo costume rosso dondolandosi come a dire che è proprio lui il vero Flash. Zoom ha messo sotto controllo tutte e tre le forze e questa è davvero una brutta notizia per Barry. E' proprio dall'unione della Strength force inseme alla Still e alla Sage force che nasce la Forever Force. Questo nuovo e straordinario potere.



Questo nuovo e straordinario potere permette al malvagio Hunter di poter controllare il tempo, padroneggiando non solo la linea temporale ma anche il multiverso a suo piacimento.



