Flash, Superman e Sideways tra le uscite RW Lion del 15 dicembre 2018

Direttamente dal sito ufficiale dell’editore RW Lion apprendiamo l'elenco completo delle nuove uscite DC Comics che a partire da questo sabato affolleranno le fumetterie di tutta Italia ed il catalogo di Amazon. Scopriamole subito dopo il salto!

NOVITÀ LION

DC UNIVERSE – SIDEWAYS VOL. 1

(contiene Sideways #1-4)

di Dan DiDio, Kenneth Rocafort

16,8×25,6, B, 96 pp, col.

€ 9,95

"Derek James è un giovane adolescente che durante gli eventi di METAL è caduto nella dimensione di materia oscura. Ne è uscito col potere di creare fratture nello spazio che gli permettono di spostarsi all’istante da un luogo all’altro. Col nome di Sideways, ha intenzione di diventare una celebrità del web, ma questo suo potere mette in pericolo il tessuto stesso del continuum spazio-temporale. E qualcuno è già sulle sue tracce…"

Lion Extra – SHADE, LA RAGAZZA CANGIANTE VOL. 2 - La piccola fuggitiva

(contiene Shade the Changing Girl #7-12)

di Cecil Castellucci, Marley Zarcone, Ande Parks, Marguerite Savage

16,8×25,6, B, 168 pp, col.

€ 16,95

"Dalle strade cupe di Gotham City, passando dalle sabbie nucleari di Los Alamos fino alle colline di Hollywood, la giovane Shade è alla ricerca del proprio Sogno Americano, anche se questo significa usare il potere della Follia per farlo diventare realtà! Ma le autorità di Meta, suo pianeta natale, sono ancora alla sua ricerca, e tutto questo caos avrà come apice l’incontro con… il primo Shade!"

NEW 52 LIBRARY – BATMAN VOL. 1 – Seconda Ristampa – La Corte dei Gufi

(contiene Batman #1-7)

di Scott Snyder, Greg Capullo

16,8×25,6, B.+al., 176 pp, col.

€ 15,95

"Una serie di brutali omicidi sconvolge Gotham City e lo stesso Cavaliere Oscuro, visto che il principale sospettato è il suo alleato più vicino: Dick Grayson. Scoprite con noi la trama ordita dalla misteriosa Corte dei Gufi, nella raccolta dei primi sette episodi di BATMAN, la serie che ha portato il Crociato Incappucciato nel nuovo universo DC!"

NEW 52 LIMITED – FLASH VOL. 6 – TEMPO SCADUTO

(contiene Flash #30-35, Flash Annual #3,Flash: Futures End #1)

di Robert Venditti, Van Jensen, Brett Booth, Norm Rapmund

16,8×25,6, C, 208 pp, col.

€ 22,95

"Flash, l’uomo più veloce del mondo, è a pezzi. I suoi poteri hanno fallito, mettendo in grave pericolo lui stesso e la città che ha scelto di proteggere, ed è tornato nel presente per impedire l’evento che gli ha rovinato la vita. Due linee temporali si scontrano, in una delle avventure più importanti del Velocista Scarlatto!!!"

REBIRTH COLLECTION – BATMAN – DETECTIVE COMICS VOL. 2 – LA NOTTE DEGLI UOMINI MOSTRO

(contiene Batman #7-8, Nightwing #5-6, DetectiveComics #941-942)

di T. King, S. Orlando, T. Seeley, J. Tynion IV, R. Rossmo, R. Antonio, A. MacDonald

16,8×25,6, B, 144 pp, col.

€ 12,95

"Il primo crossover tra i personaggi della Bat-famiglia! Niente può preparare Gotham City agli enormi mostri che stanno per mettere a ferro e fuoco le strade della città! Riuscirà il Cavaliere Oscuro, con l’aiuto di Batwoman, Nightwing, Spoiler, Orphan e Clayface a sconfiggere questa orda di mostri e scoprire le origini di questa minaccia?"

REBIRTH ULTRALIMITED – SUPERMAN – ACTION COMICS VOL. 2 – BENVENUTI AL PLANET

(contiene Action Comics 963-966, Justice League 52,)

di Dan Jurgens, Patch Zircher, Stephen Segovia, Tom Grummett

16,8×25,6, C, 128 pp, col.

€ 18,95

"Mentre Metropolis si sta riprendendo dal devastante attacco di Doomsday, una figura misteriosa che dichiara di essere Clark Kent si presenta alla ribalta per provare una volta per tutte di non essere l’Uomo d’Acciaio. Ma chi è in realtà? E il suo arrivo che impatto avrà sull’equilibrio faticosamente raggiunto da Superman, sua moglie Lois e il figlo Jon? La risposta non sarà facile da trovare."

SUPERMAN BOOK – SUPERMAN IL RACCOLTO

(contiene Action Comics 800-805)

di Joe Kelly, Pascual Ferry, Tom Raney, Tom Derenick

16,8×25,6, B, 176 pp, col.

€ 14,95

"Guardate in cielo! E un uccello? Un aereoplano? No… ma NON è Superman! È un virus kryptoniano che cambia le persone normali in meta umani e forse è l’inizio di qualcosa ancora più sinistro. La soluzione per risolvere questa epidemia di meta umani? Far diventare il sole rosso, così da far perdere loro i poteri. Ma per far questo, Superman avrà bisogno dell’aiuto di uno dei suoi più acerrimi nemici: il Generale Zod."

RIPROPOSTE PLANETA

NUOVI TITANI WOLFMAN E PEREZ VOL 1

(contiene New Teen Titans 1-8, DC Comics Presents 26)

di Marv Wolfman, George Pérez

16,8×25,7, B, 240 pp, col.

€ 35,00

R.E.B.E.L.S. VOL 3

(contiene R.E.B.E.L.S. 12-17)

di Tony Bedard, Claude St. Aubin, Geraldo Borges

16,8×25,7, B, 144 pp, col.

€ 15,95

LA BATTAGLIA DI BLUDHAVEN

(contiene The Battle of Blüdhaven)

di Justin Gray, Jimmy Palmiotti e Dan Jurgens

€ 11,95

HELLBLAZER SPECIAL REALITY NERO

(contiene Hellblazer: DarkEntries)

di Ian Rankin e Werther Dell’Edera

13,5×20,3, C, 216 pp, b/n

€ 13,95

E voi, quali fra le tante uscite DC Comics della settimana corrente acquisterete? Fateci conoscere le vostre preferenze attraverso il riquadro dei commenti!