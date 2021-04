Flash: Wally West catapultato 1000 anni nel futuro nell'ultimo volume della serie

Gli eventi di Infinite Frontier #0 hanno mostrato il passaggio di testimone da parte di Barry Allen a Wally West come Velocista Scarlatto di Central City, in quanto l'ormai ex protagonista ha deciso di entrare a far parte della Justice Incarnate. Nel mentre il volume 768 della serie The Flash ha posto le basi per la prossima avventura di Wally.

Barry e Wally si sono infatti ritrovati a dover collaborare per approfondire il legame tra West e la Forza della Velocità, un passaggio fondamentale vista la decisione presa da Allen. Tuttavia le cose non sembrano andare come previsto, una strana onda di energia infatti fuoriesce dal nulla e lascia unicamente il costume di Wally, portando il velocista nel passato.

Grazie all'aiuto di Mister Terrific, Barry riesce a trovare Wally, bloccato nell'Era Giurassica nel corpo di un cavernicolo. In delle spettacolari tavole che mostrano un'ambientazione di dinosauri e giganteschi vulcani, apprendiamo che Wally possiede ancora i suoi poteri, e dopo essere tornato nel presente grazie ai suoi compagni, un'inusuale esplosione elettrica lo porta nel futuro, precisamente nel 30esimo secolo, nel corpo di Bart Allen, conosciuto come Impulse.

Dalla presentazione del volume 769 sembra che Wally dovrà affrontare i pericolosi piani dello Scarafaggio Dorato, cercando anche un modo per tornare nel presente e nel suo corpo. Ricordiamo che in Future State ci sono stati interessanti scontri per Flash, e vi lasciamo al ritorno del Tapis Roulant Cosmico.