Il flashback di My Hero Academia 4 mette in risalto il passato di Mirio e Amajiki

I Big Three sono i tre studenti più importanti del liceo Yuei, introdotti con la terza stagione di My Hero Academia. Mirio Togata, Tamaki Amajiki e Nejire Hado stanno iniziando a carburare però in questo inizio di quarta stagione, con l'episodio 4x09 di My Hero Academia completamente dedicato all'ascesa dell'eroe Suneater.

Mentre parte la battaglia con lo Shie Hassaikai, My Hero Academia decide di dedicare la propria nona puntata interamente all'eroe Tamaki Amajiki. Il ragazzo è sempre stato mostrato come un insicuro, mentre cerca di rimanere in disparte. Col combattimento contro tre degli Otto Proiettili è costretto però a definirsi come persona e come eroe, mostrando le proprie capacità.

Proprio in questo frangente, ripensa a tutto il suo passato, quando già dalle elementari era visibile la sua timidezza ed insicurezza. Ad aiutarlo nel suo percorso c'è stato però Mirio Togata, il ragazzino che l'ha spinto verso la carriera eroistica e dal quale è sempre stato stimato.

Grazie a Mirio, Tamaki è uscito fuori dal suo guscio e ha messo KO i nemici, non senza ferite e senza sforzi, ma è riuscito a compiere il suo lavoro egregiamente tenendo alto il proprio nome e quello della sua scuola. Nel prossimo episodio, My Hero Academia metterà in risalto Kirishima.