Flashpoint Beyond, nuove cover e dettagli per l'attesa miniserie DC

L'universo di Flashpoint sta per fare il suo ritorno nei fumetti: DC Comics ha infatti annunciato Flashpoint Beyond, miniserie sequel del crossover del 2011 scritto da Geoff Johns. Dopo aver svelato i dettagli dei primi due numeri, DC ha mostrato le cover e le prime informazioni circa i tre numeri successivi.

Flashpoint Beyond vedrà il ritorno di Thomas Wayne nei panni del Batman di un universo in cui Bruce Wayne è rimasto ucciso in una sparatoria. L'universo di Flashpoint era stato cancellato dall'esistenza durante l'evento New 52, per poi venire recentemente resuscitato.



La miniserie in sei numeri sarà scritta dallo sceneggiatore originale Geoff Johns che, accompagnato da Tim Sheridan, Jeremy Adams e dall'artista Xermànico, racconterà le nuove avventure del Batman di Thomas Wayne.



Le cover dei numeri #2, #3 e #4 mostrano alcuni degli altri personaggi protagonisti di Flashpoint Beyond: vediamo infatti Project Superman, risultato di un Kal-El imprigionato sin dal suo arrivo sulla Terra, oltre a Cyborg, Flash, Shazam e Aquaman. Quest'ultimo rappresenterà l'avversario finale di Thomas Wayne.



Flashpont Beyond #2 verrà pubblicato negli Stati Uniti il 3 Maggio 2022. Due settimane dopo sarà il turno di Flashpoint Beyond #3, mentre l'uscita del quarto numero è fissata per il 31 Maggio. Condividiamo le cover principali e alternative di questi tre numeri nella gallery in calce.



Non si tratterà dell'unica serie "Beyond" che la Distinta Concorrenza proporrà nel prossimo futuro: DC ha annunciato Batman Beyond Neo Year, che vedrà protagonista Terry McGinnis, l'originale Batman Beyond.