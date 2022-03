Flashpoint Beyond, la preview suggerisce un crossover tra Batman e Watchmen?

Con il ritorno dell'universo di Flashpoint, DC Comics sembra intenzionata a far collidere la strada del Batman di Thomas Wayne con quella di due personaggi dell'universo di Watchmen introdotti nel corso della serie sequel Doomsday Clock, pubblicata tra il 2017 e il 2019.

La miniserie sequel di Flashpoint annunciata da DC Comics, intitolata Flashpoint Beyond, vedrà Thomas Wayne alle prese con un'indagine volta alla cattura di un misterioso omicida seriale noto come Clockwork Killer.



La preview di Flashpoint Beyond #0, numero introduttivo double-size scritto da Geoff Johns e illustrato da Eduardo Risso, anticipa l'inclusione nella storia di Mime e Marionette, personaggi introdotti per la prima volta in Doomsday Clock e appartenenti all'universo di Watchmen.



Al momento, non è chiaro se Flashpoint Beyond avrà luogo nell'universo di Watchmen o se si tratti di versioni alternative dei personaggi che operano all'interno dell'universo di Flashpoint. In ogni caso, poiché Doomsday Clock, Flashpoint e Flashpoint Beyond sono tutte opere nate dalla penna di Johns, è chiaro che lo sceneggiatore abbia piena facoltà di mescolare i suoi personaggi come meglio ritiene opportuno.



"Collaborare con Eduardo è il sogno della mia intera carriera", ha rivelato Johns. "La possibilità di lavorare con un artista così iconico e leggendario, concentrandoci sul tormentato Thomas Wayne, rende il ritorno nel mondo di Flashpoint e del suo Batman vendicativo, speciale. Il nostro obiettivo è quello di creare un evento che possa essere emozionante ed epico, non solo rivelando il come e il perché del ritorno della timeline di Thomas Wayne, ma anche cosa significa per il passato, presente e futuro di Bruce Wayne e DC. Speriamo che i lettori si godano il viaggio".



Flashpoint Beyond #0 verrà pubblicato il 5 Aprile 2022. DC ha inoltre già rivelato cover e dettagli dei successivi numeri di Flashpoint Beyond.