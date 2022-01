Flashpoint, DC Comics annuncia una miniserie sequel

A più di dieci anni dal successo del crossover Flashpoint, DC Comics ha annunciato una miniserie sequel in sei numeri che riporterà i lettori nell'universo alternativo di Flashpoint e che vedrà come protagonista il Batman di Thomas Wayne. Geoff Johns, l'autore del crossover originale, tornerà in veste di sceneggiatore anche per il sequel.

Nel 2011, Geoff Johns e Adam Kubert riscrivevano con Flashpoint lo status quo dell'Universo DC. La miniserie originale vedeva Barry Allen tornare indietro nel tempo per salvare sua madre, ritrovandosi però in un universo in cui Bruce Wayne era stato assassinato al posto dei suoi genitori, mentre Thomas Wayne era diventato Batman, e Martha Wayne il Joker. Dalla serie a fumetti è stato liberamente ispirato un adattamento ambientato nell'Arroverse di The CW (qui le nostre impressioni su The Flash Stagione 3).



Flashpoint Beyond, questo il titolo della miniserie sequel, sarà scritta da Geoff Johns, Jeremy Adams e Tim Sheridan, affiancati dall'artista Xermánico, mentre Eduardo Risso si occuperà del prologo Flashpoint Beyond #0.



"Tutti coloro che sono al lavoro su questi albi stanno dando il massimo per realizzare qualcosa degno del tempo dei lettori, in questo ambiente molto competitivo", dichiara Johns. "Per i fan si tratta di uno dei grandi eventi DC e fa parte della grande storia fumettistica DC. Nonostante si tratti di un evento, ci stiamo concentrando sui personaggi, più che sul concept - è la storia del Batman di Thomas Wayne, di un Barry Allen alternativo, dei crimini di Bruce Wayne - è un giallo con delitto, una missione segreta ed uno sguardo al passato, presente e futuro del continuum DC. Ed è una storia tanto oscura quanto può essere nel mondo sottosopra di Flashpoint, ed è divertente".



L'appuntamento con Flashpoint Beyond #0 è fissato per il 5 Aprile 2022 negli Stati Uniti. Seguirà Flashpoint Beyond #1 il 19 Aprile. In calce, oltre alle cover di Flashpoint Beyond #0 e #1, anche alcune tavole di preview. Ricordiamo che Flashpoint sarà al centro anche di un adattamento ciniematografico: maggiori dettagli nella nostra analisi del trailer di The Flash.